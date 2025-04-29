Мэр Киева сообщил о последствиях российской атаки на город

Ночью на территории Киевской области противовоздушная оборона сбивала российские дроны-камикадзе типа Shahed.

В результате падения обломков дронов в Деснянском районе столицы загорелись частный дом и автомобили. Об этом во вторник, 29 апреля, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Вызов медиков в Деснянский район. Предварительно — горит частный дом и автомобили. Экстренные службы направляются на место», — проинформировал Кличко.

Позже он уточнил, что пострадала женщина.

«По сообщению медиков, в Деснянском районе пострадала женщина. Ей оказывают помощь на месте», — отметил мэр.

Позже Кличко сообщил, что в результате атаки дронов сгорело трехэтажное здание базы отдыха.

Напомним, в ночь на 24 апреля российские войска атаковали Киев дронами и ракетами. Повреждения и разрушения в результате этой атаки были зафиксированы в шести районах столицы. Больше всего пострадал Святошинский.