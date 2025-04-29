За сутки в Донецкой области убиты 5 человек, ещё 4 получили ранения

За 28 апреля россияне убили пятерых жителей Донецкой области: троих в Новоэкономическом и по одному в Константиновке и Шаховом, сообщил глава Донецкой областной военной администрации.







Кроме того, за сутки ещё четыре человека получили ранения: трое в Шаховом и один в Иванополье.



По данным Донецкой ОВА, с начала полномасштабного вторжения на территории Донецкой области (без учета временно оккупированных Мариуполя и Волновахи) погибли 3 175 мирных жителей, ещё 7 010 человек получили ранения.

Ранее стало известно, что на Днепропетровщине из-за удара РФ погибла 12-летняя девочка.