ВСУ отбили атаку РФ: уничтожены ББМ, мотоциклы и штурмовики

ВСУ ликвидировали технику и штурмовые группы РФ. Фото: кадр из видео

Украинские военные успешно отбили атаку противника: ликвидировали бронетехнику, транспортные средства и штурмовиков. Об этом сообщается в описании к видео официального канала оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» (ОСГВ «Хортица»).



Противник пытался прорвать оборону, применив две боевые бронированные машины и мотоциклы — тактика, к которой оккупанты всё чаще прибегают для повышения мобильности штурмовых групп.



Слаженные и решительные действия украинских защитников превратили эту попытку наступления в катастрофу для врага: были уничтожены обе ББМ, мотоциклы и значительная часть личного состава российской штурмовой группы.

Напомним, ВСУ за сутки ликвидировали 1060 оккупантов и сбили 94 дрона.