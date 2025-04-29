Под видом «культурных поездок» захватчики планируют вывезти более 3 000 украинских детей — ЦНС

Более 3 000 украинских детей россияне планируют вывезти с оккупированных территорий. Фото: ЦНС

Российские захватчики продолжают похищать украинских детей с временно оккупированных территорий, теперь — под видом «культурных поездок». Об этом сообщил Центр национального сопротивления (ЦНС).

«Более 230 школьников из Горловки, Донецка, Енакиево, Макеевки и Харцызска вывезли в Санкт-Петербург в рамках программы "Культурная карта 4+85". Всего до октября планируется вывезти более 3 тысяч детей в Москву, Петербург, Казань и Ростов-на-Дону», — говорится в сообщении.

В ЦНС уточнили, что под видом «культурных путешествий» оккупанты меняют мировоззрение детей.

«Навязывают "величие" РФ, обрывают связи с Украиной и готовят к ассимиляции в российскую среду», — отметили в Центре нацсопротивления.

Там также подчеркнули, что на «экскурсиях» школьникам рассказывают пропагандистские истории и готовят к поступлению в российские вузы, как «граждан РФ».

Напомним, среди вопросов, которые 19 марта обсуждали по телефону президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп, — ситуация в Курской области, освобождение военнопленных и возвращение украинских детей, которые были захвачены российскими войсками.