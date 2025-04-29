Рязань и Нижегородскую область РФ атаковали беспилотники

Дроны атаковали Рязань и Нижегородскую область России. Иллюстративное фото

Жители Рязани в ночь на 29 апреля сообщили о работе ПВО над городом. Украинские беспилотники, по предварительным данным, пытались нанести удар по расположенному в городе нефтезаводу, пишет телеграм-канал SHOT.

Также сообщалось об атаке беспилотников на Дзержинск Нижегородской области. Губернатор региона Глеб Никитин сообщил, что над территориями двух районов Нижегородской области силы и средства ПВО «отразили атаку БПЛА».

«Последствия не зафиксированы», — написал он в своем телеграм-канале.

Минобороны РФ, в свою очередь, объявило, что за ночь над территорией РФ и аннексированным Крымом был уничтожен 91 беспилотник, в том числе 11 дронов над Рязанской областью и восемь — над Нижегородской.