Ночью 29 апреля россияне ударили по Краматорску дроном-камикадзе

В ночь на 29 апреля на территории Краматорской громады зафиксирована российская воздушная атака с применением беспилотного летательного аппарата типа «Шахед». Об этом сегодня утром сообщил начальник городской военной администрации Александр Гончаренко.
Он отметил, что удар пришелся на объект в промышленной зоне, в результате чего там возник пожар.
«На месте работали сотрудники ГСЧС, осуществлялось тушение пожара и оценка обстановки», — сообщил Гончаренко.
Информация о пострадавших не поступала. Окончательные последствия уточняются.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях