Ночью 29 апреля россияне ударили по Краматорску дроном-камикадзе

Ударный беспилотник россиян ночью атаковал Краматорск. Иллюстративное фото

В ночь на 29 апреля на территории Краматорской громады зафиксирована российская воздушная атака с применением беспилотного летательного аппарата типа «Шахед». Об этом сегодня утром сообщил начальник городской военной администрации Александр Гончаренко.

Он отметил, что удар пришелся на объект в промышленной зоне, в результате чего там возник пожар.

«На месте работали сотрудники ГСЧС, осуществлялось тушение пожара и оценка обстановки», — сообщил Гончаренко.

Информация о пострадавших не поступала. Окончательные последствия уточняются.