Автобус с украинцами перевернулся в столице Польши: есть пострадавшие в тяжелом состоянии

Автобус с украинцами перевернулся в столице Польши. Фото: RMF

В Польше на варшавском участке Урсин около 04:30 произошла авария с участием автобуса, а впоследствии и грузовика. Пострадали 17 человек, в том числе 12 украинцев, двое — в тяжелом состоянии.

Среди пострадавших в автобусе – 15 пассажиров в возрасте 17-59 лет. Об этом сообщает RMF FM.

Отмечается, что ДТП произошло на скоростной трассе S2 вблизи аэропорта Шопена в Варшаве. Во время спасательных работ в машину пожарных врезался грузовик.

«В обоих ДТП — в автобусе, который въехал в защитные барьеры и перевернулся на правый бок, и в грузовике TIR, который наехал на пожарный автомобиль – пострадали 17 человек. Среди пострадавших в автобусе – 15 пассажиров в возрасте 17-59 лет. Кроме украинцев, это двое поляков и по одному гражданину Испании и Беларуси. Среди пострадавших во втором ДТП – 48-летний водитель грузовика, гражданин Украины, а также польский спасатель», – сообщил Укринформу представитель спасательной службы Мазовецкого воеводства «Медитранс» в Варшаве Овчарский.

Среди них, по информации Укринформа, 12 украинцев.

По его словам, это одна из крупнейших спасательных операций в Варшаве в последнее время.

Пострадавшие имеют травмы головы, грудной клетки, рук и ног, их отправили в столичные больницы. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, в частности водитель. Их национальность не уточняется.