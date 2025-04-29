Российские военные 33 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области за сутки: есть погибшие и раненые

Последствия российского обстрела одного из населенных пунктов Донецкой области 28 апреля. Фото: ОВА

В течение минувших суток военные армии РФ 33 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области. Об этом по состоянию на утро 29 апреля сообщил начальник областной военной администрации (ОВА) Вадим Филашкин.

Волновахский район. В Поддубном Комарской громады повреждены 2 дома.

Покровский район. В Доброполье повреждена промзона, в Мирнограде — 2 дома. В Покровске повреждена многоэтажка. В Новоэкономическом Гродовской громады 3 человека погибли, повреждены 9 частных домов, админздание, кафе и магазин. В Шахово 1 человек погиб и 3 ранены.

Краматорский район. В Лимане повреждены 2 дома и линия электропередач. В Софиевке Дружковской громады поврежден дом. В Константиновке 1 человек погиб, повреждены 7 частных домов, многоэтажка, 4 нежилых помещения и линия электропередач; в Иванополье ранен человек, повреждены 4 дома; в Белокузьминовке повреждены 3 дома.

Бахмутский район. В Северске повреждены 8 домов.

С линии фронта эвакуированы 86 человек, в том числе 4 ребенка, отметил начальник ОВА.