ВС РФ признали большие потери от БпЛА у Часов Яра

«Легкое» ранение оккупанта после атаки дрона ВСУ. Фото: кадр из видео

Российские военные медики заявили о масштабных потерях армии РФ от украинских ударных дронов в районе Часов Яра.



По их данным, почти 75% ранений, полученных солдатами в период неактивных боевых действий, были вызваны атаками беспилотников. Еще почти две трети всех ранений, по их словам, приходится именно на поражающие элементы малых ударных БпЛА.



В рамках исследования опросили около 6 тысяч раненых военнослужащих РФ. Согласно той же статистике, 20% ранений связаны с артиллерийскими обстрелами, а 4% — со стрелковым оружием.



Основное средство поражения ВСУ — это малые ударные дроны. За последние сутки на Краматорском направлении оккупанты десять раз атаковали в сторону Марково и вблизи Часового Яра и Белой Горы.

Только за последние сутки ВСУ ликвидировали 1060 оккупантов и сбили 94 дрона захватчиков.