Завод взрывчатых веществ и военный аэродром были атакованы в Нижегородской области РФ — СМИ

Военный аэродром в Нижегородской области России сегодня ночью был атакован беспилотниками

Военный аэродром «Саваслейка» и завод взрывчатых веществ в Дзержинске атакованы сегодня ночью в Нижегородской области. Об этом со ссылкой на источники пишет издание ASTRA.

В Минобороны РФ сегодня утром отчитались о сбитии 8 БПЛА над Нижегородской областью в ночь на 29 апреля.

«Ночью над территориями двух районов Нижегородской области силы и средства ПВО отразили атаку БПЛА. По предварительным данным последствия не зафиксированы», — добавил губернатор.

Как выяснила ASTRA, беспилотники атаковали сегодня ночью авиабазу «Саваслейка» (в/ч 83122) в городском округе Кулебаки в Нижегородской области, а также ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова» — градообразующее предприятие Дзержинска, входящее в военно-промышленный комплекс России. Об этом сообщили источники ASTRA в силовых ведомствах Украины и в спасательных службах России.

Предварительно, военный аэродром атаковали как минимум 8 БПЛА, 7 из них были сбиты, а завод — 2 беспилотника. О последствиях неизвестно, сотрудников завода во время атаки эвакуировали, выяснила ASTRA.

«Саваслейка» — авиабаза в Нижегородской области, на которой дислоцирован филиал 4-го Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний МО РФ (бывший 4-й Центр боевого применения и переучивания летного состава ВВС России). В последний раз авиабазу атаковали в августе 2024 года.

Завод имени Я. М. Свердлова в Дзержинске производит взрывчатые вещества. Завод включен в санкционный список Украины «за поддержку действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

23 июня 2023 года завод включен в санкционный список стран Евросоюза, также завод находится под санкциями США, Великобритании, Японии и Швейцарии.

В последний раз его атаковали 9 апреля 2025 года. Тогда ASTRA выяснила, что в результате атаки на заводе была повреждена трубопроводная эстакада и 2 цеха.

Ранее сообщалось, что ночью 29 апреля Рязань и Нижегородскую область России атаковали беспилотники.