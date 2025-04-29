Семью военного ВСУ эвакуировали из-под обстрелов в Алексеевке

Эвакуация семьи. Фото: Facebook

Семью 24-летнего Богдана Будинского, Защитника из Великоновоселковской громады, эвакуировали из прифронтовой Алексеевки, которая остаётся под постоянными обстрелами российских войск. Об этом сообщил начальник Великоновоселковской поселковой военной администрации Сергей Кравченко.



Алексеевка находится всего в 9 км от Андреевки, за которую сейчас идут ожесточённые бои. Именно в этом районе пытается продвигаться 114-я отдельная мотострелковая бригада армии РФ.



После возвращения из плена Богдан обратился в СВА с просьбой спасти его маму и младшего брата. Оперативная эвакуация прошла успешно благодаря координации местной администрации, бойцов ВСУ и полицейских подразделения «Белые Ангелы».



Семья временно размещена в шелтере в Павлограде и вскоре отправится к Богдану в Винницу. СВА также помогла оформить документы на финансовую помощь, обеспечила необходимыми вещами и подарила матери Защитника смартфон для связи с сыном.