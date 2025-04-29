Тело журналистки Виктории Рощиной вернули из РФ без органов

Украинская журналистка Виктория Рощина

Тело украинской журналистки Виктории Рощиной, объявленной умершей в российском плену в октябре 2024 года, было репатриировано в Украину в феврале 2025 года. Согласно результатам расследования Forbidden Stories, журналистка подвергалась пыткам, а её тело вернули с признаками вскрытия и без ряда внутренних органов.



Как сообщила следственная группа, проводящая расследование, тело Виктории прибыло в Украину уже после вскрытия, проведённого на территории РФ. При осмотре выяснилось, что отсутствовали головной мозг, глазные яблоки и часть трахеи.



По мнению международного патологоанатома, опрошенного авторами проекта, именно эти органы могли указать на смерть от удушения — их удаление, вероятно, было попыткой скрыть причину смерти. Такое вмешательство может квалифицироваться как военное преступление.



Также на теле зафиксирован синяк в области шеи — возможный признак перелома подъязычной кости. Этот редкий перелом часто связан именно с удушением. Виктория исчезла в августе 2023 года после репортажной поездки в оккупированное Запорожье, где расследовала судьбы украинских граждан, незаконно удерживаемых в российских тюрьмах.



Более года её перемещали между неофициальными центрами содержания и российской тюрьмой. В октябре 2024-го её объявили мёртвой. Репатриация тела в феврале 2025 года положила конец длительным поискам.



Экспертиза ДНК подтвердила личность с вероятностью 99,999%. Начальник управления по расследованию военных преступлений Генпрокуратуры Юрий Белоусов подтвердил наличие следов пыток, в том числе ссадин, синяков, сломанного ребра и возможных следов электрического тока.



Семья Виктории требует проведения дополнительной судебно-медицинской экспертизы. Ранее Европейский Союз выступил с заявлением в связи со смертью в российском плену украинской журналистки Виктории Рощиной.