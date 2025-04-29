Министерство развития изменило даты ведения боевых действий в Мариуполе

Минразвития Украины обновило список территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия, либо временно оккупированных РФ.

По словам заместителя министра развития общин и территорий Алексея Рябыкина, это решение принято из-за выявленных неточностей, влияющих на социальные выплаты пострадавшим гражданам.

В настоящее время проведен пересмотр и корректировка ранее установленных периодов ведения боевых действий в Мариуполе в соответствии с реальной хронологией событий.

Дата оккупации Мариуполя была внесена в Приказ №309 Минреинтеграции в декабре 2022 года. Приказ Минразвития №376 издан на основе приказа №309 Минреинтеграции от 22 декабря 2022 года. То есть Минразвития не изменяло ранее установленные даты начала и завершения боевых действий. 20 марта 2025 года Министерством продлено действие приказа путем его переиздания.

В настоящее время даты ведения боевых действий в Мариуполе скорректированы, и указаны следующим образом: 24 февраля 2022 года и 20 мая 2022 года.

Даты ведения боевых действий в Мариупольском районе, за исключением сел Заиченко, Пикузы и города Мариуполь, остались прежними: 24 февраля 2022 года и 4 марта 2022 года.

Установление даты начала и завершение боевых действий на территориях входит в компетенцию областных военных администраций по согласованию с Министерством обороны Украины.

С января 2025 года Минразвития получило полномочия по ведению перечня временно оккупированных территорий и зон активных боевых действий с уже определенными ранее периодами ведения боевых действий. Раньше это было в компетенции Минреинтеграции.

Ранее «Новости Донбасса» рассказывали, как украинцам отказывают в получении инвалидности вследствие военных действий, в том числе из-за несоответствие официальных и реальных дат ведение боевых действий на той или иной территории.

Например, человек получил минно-взрывную травму, находясь в Мариуполе после 4 марта 2022 года, поскольку в приказе Минразвития дата значится как «остановка возможности вести боевые действия». При том, что бои в городе продолжались до середины мая. Или что человек получил тяжелые увечья из-за обстрелов за день до того как населенный пункт был включен в перечень территорий активных боевых действий.