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Под Торецком ВСУ разбили комбинированный штурм российской армии, которая атаковала с разных флангов

29 апреля 2025, 16:58

Под Торецком ВСУ разбили комбинированный штурм российской армии, которая атаковала с разных флангов

Российский штурм на Торецком направлении. Фото: кадр из видео Российский штурм на Торецком направлении. Фото: кадр из видео

28-я механизированная бригада ВСУ и смежные подразделения разбили комбинированный российский штурм на Торецком направлении. Об этом сообщили в пресс-службе бригады.

Войска России постоянно экспериментируют, чтобы прорваться на этом направлении. И во время очередной атаки оккупанты решили соединить «зашитую» бронеколону и скоростные мотоциклы, одновременно отправив их в атаку с разных флангов.

«Однако проскочить им не удалось. Задержавшись под огнем артиллерии, группы одна за другой стали попадать под удары дронов. Совместными усилиями уничтожили «байкеров» и «замангаленную» ББМ. Десант сначала «раскрошили» сбросами и FPV, а затем зачистили пехотинцы», – рассказали в 28-й ОМБр.

Напомним, что украинские войска уничтожили укрытия российской армии на Покровском направлении.

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