Под Торецком ВСУ разбили комбинированный штурм российской армии, которая атаковала с разных флангов

Российский штурм на Торецком направлении. Фото: кадр из видео

28-я механизированная бригада ВСУ и смежные подразделения разбили комбинированный российский штурм на Торецком направлении. Об этом сообщили в пресс-службе бригады.



Войска России постоянно экспериментируют, чтобы прорваться на этом направлении. И во время очередной атаки оккупанты решили соединить «зашитую» бронеколону и скоростные мотоциклы, одновременно отправив их в атаку с разных флангов.



«Однако проскочить им не удалось. Задержавшись под огнем артиллерии, группы одна за другой стали попадать под удары дронов. Совместными усилиями уничтожили «байкеров» и «замангаленную» ББМ. Десант сначала «раскрошили» сбросами и FPV, а затем зачистили пехотинцы», – рассказали в 28-й ОМБр.

Напомним, что украинские войска уничтожили укрытия российской армии на Покровском направлении.