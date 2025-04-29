Погибший при взрыве в Подмосковье генерал готовил материалы для Путина о ситуации на войне

Замначальника Главного оперативного управления Генштаба РФ Ярослав Москалик отвечал за мониторинг обстановки на войне в Украине.
Об этом говорится в некрологе, опубликованном в газете Минобороны РФ «Красная звезда».
«С началом специальной военной операции Я.Я. Москалик руководил деятельностью дежурной смены Группы боевого управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, осуществляющей мониторинг обстановки в зоне ее проведения», — говорится в публикации.
А то же время прокремлевское агентство ТАСС утверждает, что Москалик отвечал за подготовку материалов в том числе для Путина.
Напомним, 25 апреля в результате подрыва автомобиля в подмосковной Балашихе погиб Ярослав Москалик — заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ.
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