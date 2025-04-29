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Центр оккупированной Горловки попал под обстрел: ранены пять «полицейских»

29 апреля 2025, 18:32

Центр оккупированной Горловки попал под обстрел: ранены пять «полицейских»

Последствия обстрела центра оккупированной Горловки. Фото: так называемое «МВД по ДНР» Последствия обстрела центра оккупированной Горловки. Фото: так называемое «МВД по ДНР»

29 апреля из тяжелой артиллерии обстреляли центр оккупированного города Горловка Донецкой области. Об этом стало известно из сообщения так называемого «МВД по ДНР».

Захватчики заявили, что в результате обстрела якобы повреждены несколько многоэтажных зданий и ранены пять «сотрудников полиции».

«У «правоохранителей» диагностировали легкие травмы. Их доставили в больницу», – заявили в фейковом ведомстве.

Глава оккупационной администрации Горловки Иван Приходько утверждает, что якобы в результате обстрела ранены 16 человек.

В обстреле захватчики обвинили ВСУ, но не предоставили никаких доказательств.

Напомним, что утром 28 апреля армия РФ обстреляла поселок Новоэкономическое на Донетчине, в результате чего погибли три человека, среди них супруги.

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