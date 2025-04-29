Центр оккупированной Горловки попал под обстрел: ранены пять «полицейских»

29 апреля из тяжелой артиллерии обстреляли центр оккупированного города Горловка Донецкой области. Об этом стало известно из сообщения так называемого «МВД по ДНР».
Захватчики заявили, что в результате обстрела якобы повреждены несколько многоэтажных зданий и ранены пять «сотрудников полиции».
«У «правоохранителей» диагностировали легкие травмы. Их доставили в больницу», – заявили в фейковом ведомстве.
Глава оккупационной администрации Горловки Иван Приходько утверждает, что якобы в результате обстрела ранены 16 человек.
В обстреле захватчики обвинили ВСУ, но не предоставили никаких доказательств.
Напомним, что утром 28 апреля армия РФ обстреляла поселок Новоэкономическое на Донетчине, в результате чего погибли три человека, среди них супруги.