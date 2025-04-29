Россия может забрать у украинцев более 250 000 объектов недвижимости на оккупированных территориях

Заместитель главы правительства РФ по вопросам строительства, ЖКХ и регионального развития Марат Хуснуллин. Фото: правительство РФ

В оккупированных регионах Украины в рамках так называемой «сплошной инвентаризации» выявили порядка 252 000 объектов недвижимости. Об этом стало известно из заявления заместителя главы правительства РФ по вопросам строительства, ЖКХ и регионального развития Марат Хуснуллин.



По его словам, «сплошная инвентаризация» в захваченным регионах ведется по двум направлениям – изучение архивных документов, подтверждающих права собственности на объекты недвижимости или описывающих объекты, и обход территорий.



«Так, с начала реализации проекта завершены работы в 4230 кадастровых кварталах. Также на основании архивных документов внесены в ЕГРН сведения в отношении 1,4 миллиона объектов», – сказал Хуснуллин.

Напомним, что оккупационная власть Мариуполя признала «бесхозными» еще 446 квартир и домов.