В ВСУ рассказали, где сейчас войска РФ сосредотачивают основные усилия на Торецком направлении

Ситуация на Торецком направлении. Фото: карта DeepState

Сейчас основные усилия российские оккупанты сосредотачивают в северной части Торецкого направления. Об этом в эфире Армія TV сообщил спикер оперативно-тактической группировки «Луганск» Дмитрий Запорожец.



По его словам, это наблюдается вторую неделю.



«Враг сосредотачивает усилия в направлении поселков Дылеевка и Дачное. И пытается не только в пешем порядке штурмовые действия проводить, но и с использованием мототехники», – рассказал спикер ОТГ «Луганск».

Напомним, что российская армия усиливает давление на украинскую оборону под Торецком.