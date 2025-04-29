«Шахеды» массированно атаковали Харьков: один из дронов упал вблизи больницы, уже известно о 10 раненых

Российские войска дронами-камикадзе «Шахед» атаковали Слободской, Салтовский и Шевченковский районы Харькова. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
В Слободском районе зафиксировали попадание БПЛА, в Салтовском – в результате удара загорелся частный дом.
Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что в Салтовском районе один из «шахедов» упал вблизи больницы.
Также под ударом и Киевский район, а в Слободском – зафиксировали попадание в частный дом.
Уже известно о 10 раненых людях.
Напомним, что украинский дрон повредил российскую систему ПВО в оккупированном Крыму.