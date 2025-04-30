Россияне захватили Сухую Балку в Донецкой области — DeepState

Войска армии РФ оккупировали поселок Сухая Балка в Бахмутском районе Донецкой области. Об этом сообщили аналитики проекта DeepState в ночь на 30 апреля.
«Враг оккупировал Сухую Балку», — говорится в сообщении.
Аналитики также внесли изменения в карту боевых действий. Сейчас Сухая Балка обозначена красным цветом — это означает, что контроль над населенным пунктом перешел к российским оккупантам.
Кроме того, по данным DeepState, ВС РФ продвинулись возле Константинополя, Дачного и в Торецке Донецкой области.
Ранее сообщалось, что сейчас основные усилия российские оккупанты сосредотачивают в северной части Торецкого направления. Об этом в эфир ТВ рассказал спикер оперативно-тактической группировки «Луганск» Дмитрий Запорожец. По его словам, это наблюдается вторую неделю.
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