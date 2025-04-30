Дроны атаковали город Рыльск Курской области: жители сообщают о взрывах

В Курской области России беспилотники атаковали город Рыльск. Иллюстративное фото

В ночь на 30 апреля беспилотники атаковали город Рыльск в Курской области России. Об этом сообщают местные власти.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в результате атаки беспилотников по пригороду Рыльска получили повреждения 3 двухэтажных жилых дома, 1 частный дом и здание детского сада.

По словам Хинштейна, есть и пострадавшие: 45-летнего мужчину и 21-летнюю девушку задело осколками разбитых стекол, у них диагностированы резано-ушибленные ранения головы, верхних и нижних конечностей.

Еще один пострадавший — мужчина 1975 года рождения — от госпитализации отказался.

Информация о последствиях атак уточняется.