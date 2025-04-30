Дроны атаковали город Рыльск Курской области: жители сообщают о взрывах

В ночь на 30 апреля беспилотники атаковали город Рыльск в Курской области России. Об этом сообщают местные власти.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в результате атаки беспилотников по пригороду Рыльска получили повреждения 3 двухэтажных жилых дома, 1 частный дом и здание детского сада.
По словам Хинштейна, есть и пострадавшие: 45-летнего мужчину и 21-летнюю девушку задело осколками разбитых стекол, у них диагностированы резано-ушибленные ранения головы, верхних и нижних конечностей.
Еще один пострадавший — мужчина 1975 года рождения — от госпитализации отказался.
Информация о последствиях атак уточняется.
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