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В Харькове после российского удара увеличилось количество пострадавших

30 апреля 2025, 08:50

В Харькове после российского удара увеличилось количество пострадавших

Последствия ночной атаки российских беспилотников на Харьков. Фото: Суспільне Последствия ночной атаки российских беспилотников на Харьков. Фото: Суспільне

В Харькове, по последним данным, в результате российского удара пострадали 45 человек. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).

Напомним, российские беспилотники атаковали Харьков вечером 29 апреля. Под удар попали несколько районов города. 

Один из дронов упал вблизи медицинского учреждения, другой — попал в многоэтажный дом. В городе возникло 10 пожаров.

Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, по состоянию на утро 30 апреля пострадали 45 человек. Большинство (31 человек) обратились за медицинской помощью из-за острой реакции на стресс. 14 человек получили ранения различной степени тяжести, пять человек госпитализированы.

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