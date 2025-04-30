В южнокорейской разведке назвали, сколько солдат КНДР погибли в войне против Украины

Около 600 северокорейских военных погибли в боях на стороне России против Украины. Об этом пишет британское агентство Reuters со ссылкой на южнокорейских законодателей после брифинга Национальной разведывательной службы Южной Кореи.



Всего Северная Корея потеряла около 4700 солдат, включая ранения и смерти, из общей численности развернутого в РФ контингента в 15 000 военных.

Напомним, что 26 апреля начальник Генштаб ВС РФ Валерий Герасимов впервые официально признал участие солдат КНДР в войне против Украины. Хотя до этого Москва информацию об участии северокорейцев в боевых действиях называла «фейками».



Позже участие войск КНДР в войне против Украины официально признали глава Кремля Владимир Путин и северокорейский диктатор Ким Чен Ын.