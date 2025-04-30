Из-за падения дронов на предприятии во Владимирской области РФ возник пожар: рядом расположен военный завод

Во Владимирской области России возник пожар на предприятии в результате падения дронов. Иллюстративное фото

Пожар возник на предприятии во Владимирской области РФ из-за падения беспилотников. Об этом сообщают местные власти и СМИ.

Жители сообщили, что атакован завод в Вербовском районе — там, в том числе, расположен пороховой завод.

По словам губернатора Александра Авдеева, ночью Муром атаковали дроны, которые удалось увести с курса с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Однако беспилотники повредили две постройки на предприятии в городе: на складе произошел пожар площадью до 720 квадратных метров, другое здание пострадало «незначительно».

По данным Минобороны РФ, ночью над Владимирской областью сбили три дрона.

Сейчас возгорание локализовано, уточнил глава региона.

Он не стал уточнять, где именно упали беспилотники. Однако жители сообщили, что атакован завод в Вербовском районе Мурома. В этом районе в частности расположен Муромский приборостроительный завод (другое название — «пороховой»), который, в том числе, производит пиротехнические устройства и с 2023 года находящийся под санкциями Евросоюза и Украины.

Ранее сообщалось, что в ночь на 30 апреля беспилотники атаковали город Рыльск в Курской области России. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в результате атаки беспилотников по пригороду Рыльска получили повреждения 3 двухэтажных жилых дома, 1 частный дом и здание детского сада.