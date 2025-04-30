Военные РФ 40 раз били по Донетчине 29 апреля: четверо ранены

Спасатели ликвидируют пожар после обстрела одного из населённых пунктов Донецкой области 29 апреля. Фото: ОВА

Войска российской оккупационной армии за минувшие сутки 40 раз подвергали обстрелам населенные пункты Донецкой области. Об этом по состоянию на утро 30 апреля сообщил начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

В Покровском районе в в городах Покровск и Родинское ранены четыре человека. Повреждены дома, административные здания, кафе и многоэтажки. «Россияне 40 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 275 человек, в том числе 13 детей», — отметил Филашкин.

По данным главы области, в Новохатском Комарской громады Волновахского района повреждены 4 дома. В Доброполье — две админпостройки и кафе, в Мирнограде — частный дом.

В Краматорском районе в Лимане повреждена база отдыха, в Заречном — два дома. В Старорайском Дружковской громады — четыре дома, в Ильиновской громаде — четыре объекта. В Константиновке повреждены три частных дома, многоэтажка и гараж.