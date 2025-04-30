Войска РФ нанесли удары по Константиновке и Доброполью: повреждены линия газоснабжения и кафе

30 апреля в 08:00 российская армия из ствольной артиллерии ударила по городу Константиновка Донецкой области. Об этом сообщил глава Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.
Зафиксировали одно попадание по городу. Повреждены частный дом и линия газоснабжения. Пострадавших нет.
В пресс-службе Национальной полиции в Донецкой области сообщили, что 30 апреля в 04:25 российский БПЛА «Герань-2» атаковал город Доброполье на Донетчине.
В результате удара повреждено кафе.
Напомним, что российские войска за сутки убили одного и ранили шесть человек в Донецкой области.