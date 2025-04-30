Россия сосредоточила основные усилия на Покровском направлении и пытается выйти на границу Днепропетровской области – Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

Несмотря на громкие заявления о готовности к прекращению огня на майские праздники, российские оккупанты значительно увеличили интенсивность боевых действий и сосредоточили основные усилия на Покровском направлении. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.



По его словам, отсутствие перспектив в оперативном и тактическом плане не останавливает войска РФ.



«Враг упорно пытается прорвать оборону наших войск на этом направлении и выйти на административную границу Днепропетровской области. С этой целью ежедневно российское командование бросает в бой новые подразделения, гонит на смерть своих военных, отчитывается о призрачных успехах и победах», – отметил Сырский.

Напомним, что российская армия усиливает давление на украинскую оборону под городом Торецк Донецкой области.