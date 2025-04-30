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Нужен ли SPF-крем в облачную погоду и зимой: развенчиваем мифы (реклама)

30 апреля 2025, 11:55

Нужен ли SPF-крем в облачную погоду и зимой: развенчиваем мифы (реклама)

Нужен ли SPF-крем в облачную погоду и зимой: развенчиваем мифы

Многие из нас привыкли считать, что защита от солнца необходима только в жаркие летние дни. Однако, это заблуждение может привести к негативным последствиям для здоровья вашей кожи. Давайте разберемся, нужен ли СПФ крем в облачную погоду и зимой, и развеем популярные мифы.

Почему защита от солнца важна круглый год

Солнце излучает ультрафиолетовые лучи (УФ), которые могут проникать сквозь облака и окна, воздействуя на кожу даже в пасмурные дни. Вот несколько причин, почему защита от солнца важна в любое время года:

  • УФ-лучи проникают сквозь облака

Даже если небо затянуто облаками, до 80% УФ-лучей могут достигать поверхности земли. Это означает, что ваша кожа подвергается воздействию, даже если солнце не видно.

  • Отражение от снега и льда

Зимой снег и лед могут отражать до 80% УФ-лучей, увеличивая их воздействие на кожу. Это делает зимние месяцы особенно опасными для кожи, если не использовать защиту.

  • Профилактика преждевременного старения

УФ-лучи способствуют разрушению коллагена и эластина в коже, что может привести к появлению морщин и пигментных пятен.

Мифы о SPF-кремах: что стоит знать

Существует множество мифов о том, когда и как следует использовать солнцезащитные средства. Разберем некоторые из них:

  1. Миф: SPF-кремы нужны только летом. Как мы уже выяснили, УФ-лучи активны круглый год, поэтому защита от солнца необходима всегда.
  2. Миф: В облачную погоду защита не нужна. Облака не блокируют УФ-лучи, поэтому даже в пасмурные дни важно наносить солнцезащитные средства.
  3. Миф: В помещении защита не нужна. УФ-лучи могут проникать через окна, поэтому, если вы проводите много времени у окна, стоит нанести защитный крем.
  4. Миф: Высокий SPF гарантирует полную защиту. Высокий SPF не означает, что защита будет абсолютной. Важно наносить крем равномерно и обновлять его через каждые 2 часа, особенно после потоотделения или купания.
  5. Миф: Наносить солнцезащитное средство один раз в день достаточно. SPF нужно наносить за 20-30 минут до выхода на солнце и обновлять каждые 2 часа, а также после плавания или потоотделения.
  6. Миф: Солнцезащитные средства подходят только для кожи лица. Солнцезащита важна для всей кожи, особенно для открытых участков, таких как шея, декольте и руки, которые также подвержены УФ-воздействию.

Как выбрать правильный солнцезащитный крем

При выборе крема с солнцезащитой от солнца важно учитывать несколько факторов. Во-первых, обратите внимание на уровень SPF. Для повседневного использования подойдет SPF 30, который блокирует около 97% УФ-лучей. Во-вторых, выбирайте средства с широким спектром защиты, которые защищают от обоих типов УФ-лучей — UVA и UVB. И, наконец, учитывайте тип вашей кожи: для жирной кожи подойдут легкие гелевые текстуры, а для сухой — более плотные кремы.

Таким образом, защита от солнца необходима не только летом, но и в облачную погоду и зимой. Использование солнцезащитных средств поможет сохранить здоровье и молодость вашей кожи. Не забывайте регулярно обновлять нанесение крема в течение дня, особенно если вы проводите много времени на улице. Помните, что магазины, такие как Brocard, предлагают широкий ассортимент средств для защиты от солнца, которые помогут вам выбрать наиболее подходящий вариант.

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