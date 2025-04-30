На военном заводе во Владимирской области РФ сгорели склад готовой продукции и проходная после атаки дронов

Склад продукции и проходная сгорели на военном предприятии во Владимирской области России после атаки беспилотников. Фото: ASTRA

Склад выпускаемой продукции и проходная сгорели на оборонном заводе «Ростеха» в Муроме Владимирской области РФ после ночной атаки БПЛА. Об этом сообщают источники издания ASTRA.

Движение в районе «Муромского приборостроительного завода» перекрыто, сообщают местные жители.

Ранее сообщалось, что в Муроме в ночь на 30 апреля после атаки БПЛА загорелся «Муромский приборостроительных завод», производящий средства инициирования и воспламенения боеприпасов для ВС РФ.

Изданию ASTRA удалось выяснить последствия атаки. По данным источников в МЧС РФ, сгорела проходная завода, а также один из складов выпускаемой продукции. На данный момент движение в районе завода перекрыто, сообщают местные жители.

«К северной проходной у рельс машина ДПС, также от Ленинградской улицы в сторону проходной. Не пускают», — пишут утром жители Мурома в чатах.

«Муромский приборостроительных завод» входит в концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех» и является одним из основных производителей средств инициирования и воспламенения боеприпасов для всех родов войск Вооруженных Сил, МВД, ФСБ и других силовых структур.

С 2023 года завод находится под санкциями Украины и ЕС.