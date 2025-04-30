Россияне «шахедами» нанесли шесть ударов по Доброполью: атакована шахта, есть раненый

30 апреля российские войска ударили по зданию шахты в городе Доброполье Донецкой области. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.



Повреждены автобусы и автомобили. В результате атаки ранен один человек.



Начальник отделения коммуникаций Национальной полиции в Донецкой области Павел Дяченко в комментарии «Новостям Донбасса» сообщил, что оккупанты наносили удары с 04:25 по 04:55.



«Предварительно, шесть ударов нанесли по городу Доброполье. Ранен один гражданский человек», – сказал Дяченко.



Начальник отделения коммуникаций полиции Донетчины отметил, что, предварительно, удары наносились БПЛА «Шахед».

Напомним, что в Доброполье в результате российской атаки также повреждено кафе.