Силы ПВО Украины сбили 50 российских «Шахедов»

ВСУ сбили 50 вражеских БпЛА. Фото: ВС ВСУ

В ночь на 30 апреля, начиная с 21:30 29 апреля, Россия атаковала Украину 108 ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами.







Основными целями атаки были Днепр и Харьков. Как сообщает Командование Воздушных сил ВСУ, силами ПВО — авиацией, зенитными ракетными подразделениями, мобильными огневыми группами и средствами радиоэлектронной борьбы — было уничтожено 50 ударных дронов типа Shahed и других моделей.



Кроме того, 22 беспилотника-имитатора были потеряны оккупантами в полёте — их не удалось направить на цели, и они не нанесли ущерба.