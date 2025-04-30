Российский военный завод во Владимирской области атаковали дроны СБУ: поражены два здания

Пожар на Муромском приборостроительном заводе во Владимирской области РФ. Фото: соцсети

Ночью 30 апреля ударные дроны СБУ поразили Муромский приборостроительный завод во Владимирской области РФ. Об этом сообщило «Суспільне» со ссылкой на источники в спецслужбах.



На заводе прогремели пять взрывов. Предварительно, известно о поражении двух зданий, возник пожар.



Предприятие является частью военно-промышленного комплекса РФ. Завод специализируется на производстве средств зажигания боеприпасов, а также комплектующих для военно-морского флота и военной авиации.

Напомним, что в результате атаки сгорел склад выпускаемой продукции на этом заводе.