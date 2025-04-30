Три человека задержаны в России по обвинению в подготовке теракта по заданию Украины: они подорвали бомбу во время ее сборки

Обвиняемые в подготовке теракта по заданию Украины задержаны в российском Ханты-Мансийске. Фото: Baza

В российском Ханты-Мансийске задержали троих человек, обвиняемых в подготовке теракта по заданию Украины. Во время сборки бомбы они устроили взрыв в жилом доме, заявили в Следственном комитете (СК) РФ. Об этом пишут российские каналы.

Целью теракта, по версии следствия, был участник войны в Украине — военнослужащий добровольческого батальона Минобороны России.

Как сообщили в региональном СК, теракт готовили уроженец Украины и гражданин Беларуси, «завербованные украинскими спецслужбами».

Они собирались использовать самодельное взрывное устройство, но при его сборке 12 апреля «произошла непроизвольная детонация», в результате чего в жилом доме в Ханты-Мансийске были разрушены две квартиры. Пострадали пять человек, в том числе двое мужчин, собиравших бомбу.

Также по подозрению в причастности к подготовке теракта задержан третий фигурант — гражданин Молдовы.

Позже близкое к российским силовым структурам издание Baza сообщило, что стали известны личности подозреваемых во взрыве в Ханты-Мансийске. Один из них находился в федеральном розыске.

Отмечается, что 42-летний Андрей Кияшко родился в Украине, в 2020 году он получил российское гражданство.

По данным «Базы», его последнее место работы — компания «Обьнефтеремонт», которая занимается ремонтом скважин. Ранее Кияшко находился в федеральном розыске.

По версии следствия, бомбу в доме на Промышленной улице Кияшко собирал вместе с 48-летним гражданином Белоруссии Андреем Соколовским-Станкевичем. Он, также как и Кияшко, работал в нефтяной сфере, пишет «База».

По информации источников, Кияшко и Соколовский-Станкевич сняли квартиру 10 апреля. Жилье им сдал 41-летний местный житель, работающий в «Медицинском информационно-аналитическом центре».

В квартире они собирали СВУ, с помощью которого хотели подорвать российского военного. Во время сборки устройство сдетонировало — раздался мощный взрыв, разрушивший несколько квартир.

Кияшко и Соколовский-Станкевич задержаны, вместе с ними по делу проходит гражданин Молдовы, который привез в Россию компоненты взрывного устройства.

Отмечается, что гражданин Молдовы доставил на личном микроавтобусе в Югру транзитом через Польшу, Литву и Республику Беларусь компоненты СВУ, спрятанные в аккумуляторном шуруповерте и ароматической свече.

По данным следствия, компоненты мужчине в городе Ивано-Франковске передал агент украинских спецслужб Валентин Павлюк.