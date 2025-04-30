Украинские дроны уничтожают оккупантов под Соленым

Сброс украинского дрона. Фото: кадр из видео

Украинские ударные дроны продолжают методично уничтожать российских оккупантов в районе села Солёное Донецкой области. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал WarArchive.



«Хорошее и методичное уничтожение оккупантов сбросами под успокаивающую музыку», — говорится в подписи к ролику.



Тем временем, по информации Генштаба ВСУ, на Покровском направлении украинские защитники за сутки отбили 75 атак противника в районах 11 населённых пунктов.