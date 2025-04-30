Количество желающих въехать в РФ через аэропорт Шереметьево украинцев резко сократилось за последние полгода

Значительно снизилось количество пытающихся въехать в Россию через московский аэропорт Шереметьево украинцев. Фото: РТВ

За последние полгода резко сократилось количество украинцев, которые пытаются въехать в РФ через московский аэропорт Шереметьево. Об этом сообщила представитель российской пограничной службы Оксана Мищенко.

Отмечается, что в аэропорт Шереметьево с 16 октября 2023 года (начало действия режима фильтрации украинцев) прибыло более 135 тысяч граждан Украины.

Из них, согласно информации Мищенко, около 30 тысяч в РФ не пустили (22% от общего числа) — как говорят в РФ, «в связи с наличием в отношении них компрометирующих сведений, указывающих на их причастность к иностранным спецслужбам, а также по личной деятельности, направленной на дискредитацию политического руководства и вооруженных сил РФ».

В октябре 2024 года РФ сообщала, что за год действия режима фильтрации въехать пытались 107 тысяс граждан Украины. Из них не пропустили 24 тысячи.

То есть, согласно новой информации, с октября 2024 года по апрель 2025 года (то есть примерно за полгода) число желающих попасть в РФ украинцев составило всего 30 тысяч. Если перевести в годовое измерение — это 60 тысяч. Или еще в 1,8 раза меньше, чем за первый год действия режима фильтрации.

При этом, по отзывам людей, которые проходили фильтрацию, реальный процент тех, кто получил отказ, гораздо выше, чем называемые официально Россией цифры в 22%.

В связи с этим число украинцев, желающих попытаться попасть в РФ становится все меньше.

Большинство тех, кто пытается въехать — это люди, которые до войны проживали на ныне захваченных россиянами территориях Украины и которые сейчас пытаются вернуться домой. Фильтрация для значительной части из них делает этот процесс невозможным. Поэтому многие в РФ (в том числе и известные Z-блогеры) выступают за отмену фильтрации в такой жесткой форме, так как она, по их мнению, дискредитирует политику РФ в отношении населения захваченных территорий и в отношении украинцев вообще.

В то же время, им оппонируют паблики, связанные с российскими спецслужбами, которые настаивают на продолжении фильтрации. А после убийства генерала Москалика под Москвой, в котором обвиняют выходца из Украины Игната Кузина, в РФ заговорили об ужесточении контроля за украинскими гражданами.

Напомним, ранее «Новости Донбасса» подробно рассказывали о том, как проходит фильтрация украинцев в московском аэропорту Шереметьево и почему им не разрешают выехать на оккупированные Россией территории Украины.