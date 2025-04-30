Приказали расстрелять и отрезать голову пленному бойцу ВСУ на Донетчине: СБУ идентифицировала военных РФ

Казненный украинский военный вблизи Старомайорского на Донетчине. Фото: Донецкая областная прокуратура

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу двух российских военных, которые причастны к массовым убийствам украинских военнопленных в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.



Речь идет о заместителе командира 1-го мотострелкового батальона 394-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии ВС РФ Шоте Карапетяне с позывным «Юстас» и командире штурмовой роты отряда «Шторм» 394-го мотострелкового полка того же военного соединения Дмитрии Чихабахе с позывным «Сбер».



По данным следствия, 17 июня 2024 года они приказали своим подчиненным расстрелять украинского военнопленного, а затем отрезать ему голову и положить ее на капот подбитого бронеавтомобиля. Это произошло во время боев вблизи села Старомайорское Волновахского района. Тогда оба фигуранта дали команду своим подчиненным не оставлять в живых пленных бойцов ВСУ и жестоко убивать их.



По материалам военной контрразведки и следователей СБУ Чихабаху и Карапетяну заочно сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время продолжаются комплексные меры, чтобы найти и наказать обоих военных преступников страны-агрессора.

Напомним, что о время проведения аэроразведки на одной из боевых позиций в Донецкой области украинские военные обнаружили поврежденный бронированный автомобиль Сил обороны Украины, где находилась отрезанная голова бойца ВСУ.