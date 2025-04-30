ВС РФ охотятся на украинские дроны с помощью FPV и КАБов

Авиация РФ активно работает по прифронтовым районам, КАБы сбрасываются целый день, сообщает телеграм-канал «Говорять Снайпер+».



На данном участке фронта основная цель российских самолетов — подавление районов, где действует украинская «младшая авиация» — FPV-дроны.



По данным источника, россияне применяют отдельные экипажи БпЛА, оснащенные камерами GoPro. Эти дроны на низкой высоте методично облетают улицы населённых пунктов и передают видео в подразделения для анализа и выявления украинских позиций.



Отмечается, что звук FPV-дронов психологически давит на бойцов, лишая их желания выходить из укрытий и пытаться сбивать аппараты.