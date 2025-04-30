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МиГ-29 ВСУ ударил по войскам РФ

30 апреля 2025, 16:06

МиГ-29 ВСУ ударил по войскам РФ

МиГ-29 ВСУ сбросил авиабомбу на позиции РФ. Фото: кадр из видео МиГ-29 ВСУ сбросил авиабомбу на позиции РФ. Фото: кадр из видео

Истребитель МиГ-29 Вооружённых сил Украины нанёс удар по позициям российских войск на севере страны. Об этом сообщили бойцы ВС ВСУ из блога «Соняшник».

По словам военных, их работа тесно координируется с сухопутными подразделениями, которые ежедневно подают запросы на авиационное поражение врага.

«Наши сухопутные силы постоянно бросают запросы на поражение врага, поэтому ежедневно мы сбрасываем не менее 30–50 авиабомб на их головы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идёт о прицельной и регулярной работе украинской авиации по позициям российских войск, что приводит к их значительным потерям.

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