МиГ-29 ВСУ ударил по войскам РФ

Истребитель МиГ-29 Вооружённых сил Украины нанёс удар по позициям российских войск на севере страны. Об этом сообщили бойцы ВС ВСУ из блога «Соняшник».
По словам военных, их работа тесно координируется с сухопутными подразделениями, которые ежедневно подают запросы на авиационное поражение врага.
«Наши сухопутные силы постоянно бросают запросы на поражение врага, поэтому ежедневно мы сбрасываем не менее 30–50 авиабомб на их головы», — говорится в сообщении.
Уточняется, что речь идёт о прицельной и регулярной работе украинской авиации по позициям российских войск, что приводит к их значительным потерям.
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