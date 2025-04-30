МиГ-29 ВСУ ударил по войскам РФ

МиГ-29 ВСУ сбросил авиабомбу на позиции РФ. Фото: кадр из видео

Истребитель МиГ-29 Вооружённых сил Украины нанёс удар по позициям российских войск на севере страны. Об этом сообщили бойцы ВС ВСУ из блога «Соняшник».



По словам военных, их работа тесно координируется с сухопутными подразделениями, которые ежедневно подают запросы на авиационное поражение врага.



«Наши сухопутные силы постоянно бросают запросы на поражение врага, поэтому ежедневно мы сбрасываем не менее 30–50 авиабомб на их головы», — говорится в сообщении.



Уточняется, что речь идёт о прицельной и регулярной работе украинской авиации по позициям российских войск, что приводит к их значительным потерям.