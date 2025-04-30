Россия «шахедами» атаковала город Пивденное под Харьковом: пострадали более 10 человек, среди них дети и подростки

Последствия атаки «шахедов» на Пивденное. Фото: Харьковская областная прокуратура

30 апреля около 06:30 российская армия шестью ударными БПЛА «Шахед» атаковала город Пивденное Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.



После ударов произошли пожары. Повреждена многоквартирная двухэтажка, пять частных домов и шесть автомобилей.



В результате атаки пострадали 12 человек, среди них пять девочек в возрасте от 1 до 15 лет, а также два мальчика 5 и 13 лет.

Напомним, что утром 30 апреля россияне «шахедами» нанесли удары по шахте в городе Доброполье на Донетчине, в результате чего есть раненый.