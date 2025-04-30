Военным, которые самовольно покинули часть, разрешили вернуться до 30 августа без уголовной ответственности

Верховная Рада продлила срок добровольного возвращения к службе для военнослужащих, которые самовольно покинули часть или дезертировали. Теперь у них есть время до 30 августа 2025 года. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк («Голос»).



«Рада поддержала №13177 — урегулирование отдельных вопросов по военнослужащим, которые самовольно оставили воинскую часть. По факту продлили срок добровольного возвращения до 30 августа 2025 года», — написал он в своём Telegram-канале.



Законопроект в целом поддержали 282 народных депутата.



Согласно документу, если военные добровольно вернутся к службе, их срок отсутствия не будет засчитан в выслугу лет, и на этот период они не получат выплат, обеспечения и льгот. При этом их служба формально не считается прекращённой.



Также предусмотрено, что такие военнослужащие могут продолжить службу по решению командира, даже если против них открыто уголовное производство.



Как добавил депутат Алексей Гончаренко («Европейская солидарность»), парламент постановил, чтобы закон безотлагательно подписал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и передал на подпись президенту.

Проблема СОЧ (Самовольное оставление части) в Украине не нова, но громкая публичная дискуссия об этом началась после откровенного рассказа Сергея Гнездилова. Это украинский военный, который в 2019 году пошел добровольцем в ряды ВСУ. Воевал он, в том числе в Песках и Бахмуте Донецкой области. 21 сентября Гнездилов сообщил в Facebook, что самовольно покинул часть. Таким образом он решил привлечь внимание к необходимости установления сроков службы для мобилизованных. Через несколько дней после публичного признания в отношении Сергея Гнездилова назначили служебное расследование, а затем открыли уголовное производство о дезертирстве. Более двух месяцев Гнездилов находился под стражей, в конце января его освободили. Но его история — лишь одна из тысяч.



Две истории таких военных — в материале «Новостей Донбасса».