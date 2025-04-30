«Значительный ущерб»: на оккупированной Луганщине с начала года ландшафтные пожары уничтожили более 1500 гектаров

Лесной пожар в оккупированной Луганской области. Фото: МЧС России

С начала 2025 года зарегистрировали 735 ландшафтных пожаров в оккупированной Луганской области. Об этом стало известно из сообщения так называемого «МЧС по ЛНР».



Огонь уничтожил более 1600 гектаров. С 11 апреля начался пожароопасный сезон в регионе.



Глава Луганской областной военной администрации Алексей Харченко сообщил, что пожары нанесли значительный ущерб экосистемам Сватовщины, Старобельщины и Сорокино.



«Российское МЧС уже с первыми вызовами пожароопасного периода продемонстрировало свою несостоятельность», – сказал Харченко.

Напомним, что Россия может забрать у украинцев более 250 000 объектов недвижимости на оккупированных территориях.