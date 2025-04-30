В Еврокомиссии отреагировали на убийство журналистки Рощиной в российском плену

Пресс-секретарь Европейской комиссии Анита Хиппер. Скриншот видео

Пресс-секретарь Еврокомиссии Анита Хиппер заявила, что убийство журналистки Виктории Рощиной, тело которой было передано украинской стороне со следами пыток, является еще одним свидетельством нечеловеческой жестокости российских захватчиков по отношению к украинцам, жизнь и свобода которых на временно оккупированных территориях Украины всегда остаются под угрозой. Об этом она сказала во время брифинга в Брюсселе 30 апреля, передает Укринформ.

«Россия не упускает ни единой возможности продемонстрировать свою невыразимую жестокость по отношению к украинцам, убивая и применяя пытки, как это было в случае с Викторией Рощиной, храброй украинской журналисткой, которая была не только жестоко убита, но также подверглась пыткам перед этим. Это четко демонстрирует, что жизнь под российской оккупацией не является для украинцев безопасным вариантом. Эта журналистка и ее мужество всегда останутся в памяти. Мы сделаем все возможное, что в наших силах, чтобы обеспечить ответственность России за все эти совершенные военные преступления и зверства», — отметила Хиппер.

Напомним, в рамках недавней репатриации в конце февраля 2025 года тело журналистки Виктории Рощиной вернули в Украину. С помощью ДНК-экспертизы идентифицировали личность журналистки. Согласно результатам расследования Forbidden Stories, журналистка подвергалась пыткам, а её тело вернули с признаками вскрытия и без ряда внутренних органов.

Виктория Рощина пропала без вести 3 августа 2023 года во время поездки на оккупированные территории.