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Глава МИД заявил о готовности Украины к долгосрочному прекращению огня: слово за РФ

30 апреля 2025, 18:07

Глава МИД заявил о готовности Украины к долгосрочному прекращению огня: слово за РФ

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: МИД Украины Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: МИД Украины

Если Россия готова к 60- или 90-дневному прекращению огня, то Украина тоже готова. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

По его словам, Украина готова к мирным переговорам в любом формате, но только при условии, что Россия готова к сложному пути к миру, а не только к «мирному популизму» или кратковременному прекращению огня ради парада 9 мая.

«Украина в очередной раз подтверждает свою готовность к мирным переговорам в любом формате, как только мы увидим, что Россия действительно готова к трудному пути к миру <…> Когда замолчат пушки, могут начаться переговоры — в любом формате, который принесет мир», — написал Сибига в социальной сети Х (Twitter).

«Россия может продемонстрировать свою настоящую готовность к мирным переговорам, согласившись на реальное прекращение огня сроком не менее 30 дней. Если Россия готова к 60 или 90-дневному прекращению огня, то и мы готовы», — отметил министр.

Ранее сообщалось, что предложение «майского перемирия», которое озвучил глава Кремля Владимир Путин – это якобы начало прямых переговоров с Украиной без предварительных условий. Об этом стало известно из заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который дал пресс-конференцию по итогам саммита глав МИД стран БРИКС. По его словам, «перемирие» в данной ситуации рассматривается как предварительное условие.

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