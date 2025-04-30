«Где бабло?» на фоне памятника: в Новой Каховке задержали главу оккупационной администрации

В оккупированной Новой Каховке Херсонской области задержали главу оккупационной администрации Виталия Гуру. Об этом сообщают пророссийские медиа. По информации пропагандистского паблика Mash на Донбассе, «при задержании чиновник уже не улыбался и даже оказал сопротивление».



«Теперь, помимо увольнения и дела об осквернении символов воинской славы, ему грозит арест», — пишет паблик в Телеграме.



Речь идет о «чиновнике ДНР», который «прославился» в сети поздравлением местных жителей 9 мая, но начал видео с шуток.



«Где бабло?», — со смехом и бранью высказался Гура на «слитом» видео.



Гура ранее заочно получил несколько подозрений от СБУ.

В 2023 году и ранее сообщалось, что на Гуру совершали покушения.