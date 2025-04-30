На Донетчине остаются почти 200 детей в зоне активных боевых действий

На конец апреля на подконтрольной украинской власти территории Донецкой области проживает более 280 тысяч мирных жителей, в том числе свыше 21 тысячи детей. Об этом сообщила Донецкая областная военная администрация.



По данным ОВА, в громадах, признанных зонами активных боевых действий, остаются около 28 тысяч человек. Среди них — 193 ребенка, которые продолжают жить в Лиманской и Торецкой громадах.



Кроме того, в восьми населённых пунктах, где действует режим принудительной эвакуации семей с детьми, остаются 166 несовершеннолетних. В частности, в посёлке Новосёловка Лиманской громады остаются 9 детей, в селе Матяшево Криворожской громады — трое. В населённых пунктах Добропольской громады находятся 154 ребёнка, которых планируют эвакуировать вместе с семьями.



Ранее мы писали, что зона обязательной эвакуации детей и их семей на Донетчине официально расширена. В начале апреля сообщалось, что в девяти населенных пунктах Донецкой области, где продолжается принудительная эвакуация семей с детьми, оставались 254 ребенка.