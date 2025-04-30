Снятие брони с медиков по контракту: Минобороны уточнило детали

Министерство обороны Украины опровергло информацию о том, что с медицинских работников массово снимают бронь. В министерстве заявили, что речь идет о точечной кадровой поддержке Медицинских сил ВСУ.



Как пояснили в пресс-службе ведомства, запрос Минобороны в Министерство здравоохранения касается ограниченного круга специалистов, прошедших подготовку по военно-учётным специальностям и необходимых для доукомплектования медподразделений, в частности — Сухопутных войск.



Это касается должностей санитарных инструкторов, фельдшеров, семейных врачей и других дефицитных специалистов. Их планируется привлечь на службу по контракту сроком на один год.



Причиной такого запроса стала критическая нехватка квалифицированных медиков в армии. После вступления в силу постановления Кабмина №36 от 14 января 2025 года, которое обеспечило 100% бронирование медработников, возник риск недостаточной медицинской поддержки для военнослужащих.



Решение о разбронировании будет приниматься только по узким специальностям и исключительно по согласованию Минздрава с областными департаментами здравоохранения. Эти медики смогут подписать срочный контракт и занять вакантные должности в воинских частях.



Также в пресс-службе напомнили: согласно закону «О воинской обязанности и военной службе», срок контракта для медиков во время военного положения составляет один год. Такой контракт не подлежит автоматическому продлению, и по его завершении военнослужащие могут уволиться, если не изъявят желания продолжать службу.

Ранее стало известно, что бронирование своих специалистов с 1 апреля смогут продолжить только те компании, которые уже обновили статус критичности в соответствии с новыми требованиями. Тогда как бронирования, оформленные по старым правилам, потеряют силу.