Главное за день: Украина готова к перемирию. Россияне захватили поселок на Донетчине

Политика



США готовы подписать соглашение с Украиной по поводу минералов в среду, но Киев вроде бы предложил правки, заявил министр финансов США Бессент. Источник «Суспільного» в Офисе президента сообщил, что Украина не предлагала правок в проект межправительственного соглашения по недрам. Вскоре состоится встреча украинской и американской делегаций для обсуждения, Украина готова подписать основной документ.



Если Россия готова к 60- или 90-дневному прекращению огня, то Украина тоже готова, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.



Общество



На подконтрольной украинской власти территории Донецкой области все еще проживает более 280 тысяч мирных жителей, в том числе свыше 21 тысячи детей. В громадах, признанных зонами активных боевых действий, остаются около 28 тысяч человек.



Минобороны Украины опровергло информацию о том, что с медицинских работников массово снимают бронь. В министерстве пояснили, что запрос касается ограниченного круга специалистов, прошедших подготовку по военно-учетным специальностям и необходимых для доукомплектования медподразделений.



В Украине минимум 300 осужденных коллаборационистов ожидают выезда в РФ по обмену.



В оккупированной Новой Каховке Херсонской области задержали главу оккупационной администрации Виталия Гуру. Ранее он заочно также получил несколько подозрений от СБУ.



За последние полгода резко сократилось количество украинцев, которые пытаются въехать в РФ через московский аэропорт Шереметьево.



В российском Ханты-Мансийске задержали троих человек, обвиняемых в подготовке теракта по заданию Украины. Целью теракта, по версии следствия, был участник войны в Украине — военнослужащий добровольческого батальона Минобороны России.



Боевые действия



Россия беспилотниками атаковала город Пивденное под Харьковом: пострадали более 10 человек, среди них дети и подростки. Число пострадавших в результате вечернего удара по Харькову возросло до 45. Оккупанты ударили по зданию шахты в Доброполье, повреждены автобусы и автомобили, ранен один человек. В Константиновке повреждены линии газоснабжения, кафе.



Войска армии РФ оккупировали поселок Сухая Балка в Бахмутском районе Донецкой области, сообщили аналитики проекта DeepState в ночь на 30 апреля. Кроме того, ВС РФ продвинулись возле Константинополя, Дачного и в Торецке Донецкой области.



Ночью 30 апреля ударные дроны СБУ поразили Муромский приборостроительный завод во Владимирской области РФ. В результате атаки сгорели склад выпускаемой продукции и проходная на оборонном заводе «Ростеха».