Почти 90 человек эвакуированы с прифронтовых территорий Донетчины за два дня

Обязательная эвакуация с территории Донецкой области продолжается.

В течение апреля удалось бесплатно переселить 174 жителя Донетчины в более безопасные регионы Украины. Об этом сообщили в областной военной администрации. Среди них — 21 ребёнок и 60 маломобильных граждан.

За последние два дня месяца были эвакуированы 89 человек из Дружковской, Славянской, Покровской, Константиновской, Комарской, Торецкой и Краматорской громад. Из них 22 человека нуждались в жилье — их разместили в Хмельницкой, Львовской и Закарпатской областях, согласно их пожеланиям.

Контакт для эвакуации: 0-800-500-121, +380730500121 (Viber, WhatsApp, Telegram, Signal).

Для эвакуации тяжело больных и лиц с инвалидностью: 0-800-332-614.

Как сообщалось, на конец апреля на подконтрольной украинской власти территории Донецкой области проживает более 280 тысяч мирных жителей, в том числе свыше 21 тысячи детей. Ранее мы писали, что зона обязательной эвакуации детей и их семей на Донетчине официально расширена. В начале апреля сообщалось, что в девяти населенных пунктах Донецкой области, где продолжается принудительная эвакуация семей с детьми, оставались 254 ребенка.