Охранника ЗАЭС уже три года удерживают в плену РФ: история Олега Морочковского

Украинца из Энергодара незаконно удерживают в Саратовской области. Олега Морочковского — жителя Энергодара и охранника Запорожской АЭС — россияне похитили 3 августа 2022 года на блокпосту, когда он ехал на работу. Позже его обвинили в «шпионаже» и приговорили к 11 годам лишения свободы. Об этом сообщает Центр прав человека ZMINA.



Сначала его удерживали в Энергодаре, потом перевезли в Симферополь, а сейчас Морочковский находится в колонии строгого режима в городе Пугачев Саратовской области.



Известно, что Олег не поддерживал российскую оккупацию, отказывался брать паспорт РФ и подвергался психологическому давлению на ЗАЭС. После похищения его машину вернули, но она была разбита. Оккупанты пришли в дом Морочковского, чтобы снять фейковое видео «задержания». Свекровь выгнали из дома, прижали к стене и угрожали расстрелом.



11 августа 2022 года пропагандистские СМИ опубликовали видео, где Олег якобы признаётся в передаче координат техники Росгвардии своему бывшему сослуживцу. Также в ролике он говорит, что Украина не должна обвинять Россию в обстрелах ЗАЭС без «прямых доказательств».



22 марта 2024 года так называемый «Запорожский областной суд» в оккупации приговорил Морочковского к 11 годам колонии по статье 276 УК РФ — «шпионаж».



По словам самого Олега, с марта по декабрь 2023 года его держали в подвале в Мариуполе, где его жестоко пытали, применяли физическое насилие и били током.



Несмотря на то что он находится в российском плену уже почти три года, его статус до сих пор не подтверждён Международным комитетом Красного Креста, отмечает ZMINA.



Как сообщалось, сотрудники ЗАЭС были подвергнуты незаконным задержаниям с момента оккупации Энергодара войсками РФ. Некоторые из них исчезали на несколько дней или недель без связи с внешним миром. Часть — в том числе руководители смен и инженеры — были вывезены в неизвестном направлении, а позже появлялись в российских СИЗО или «признавались» на видео в сотрудничестве с СБУ.

Пресс-секретарь Еврокомиссии Анита Хиппер заявила, что убийство пленной журналистки Виктории Рощиной, тело которой было передано украинской стороне со следами пыток, является еще одним свидетельством нечеловеческой жестокости российских захватчиков по отношению к украинцам.

Напомним, в рамках недавней репатриации в конце февраля 2025 года тело журналистки Виктории Рощиной вернули в Украину. С помощью ДНК-экспертизы идентифицировали личность журналистки. Согласно результатам расследования Forbidden Stories, журналистка подвергалась пыткам, а её тело вернули с признаками вскрытия и без ряда внутренних органов.

Виктория Рощина пропала без вести 3 августа 2023 года во время поездки на оккупированные территории.