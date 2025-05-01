Два человека погибли, 15 ранены в результате ночной атаки РФ на Одессу

Последствия ночного обстрела Одессы российскими беспилотниками. Фото: ОВА

В Одессе из-за ночной атаки российских БПЛА погибли двое людей, еще пятеро травмированы. Об этом в ночь на четверг, 1 мая, сообщил глава ОВА Олег Кипер и ГСЧС.

Кипер отметил, что из-за атаки дронов повреждены жилые многоэтажки, частные дома, супермаркет, школа и легковые автомобили.

«В некоторых местах вспыхнули пожары, которые ликвидируют наши спасатели. В результате удара двое людей погибли, еще пятеро получили ранения. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь», — написал чиновник в телеграм-канале.

Он добавил, что ликвидация последствий удара продолжается. На местах разворачиваются палатки для дополнительной помощи.

Позже в ГСЧС отметили, что травмированы 15 человек.